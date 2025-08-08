Золото рекордно подорожало

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото превысила 3,5 тысячи долларов

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото превысила 3,5 тысячи долларов впервые с 22 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

Цена тройской унции драгоценного металла рекордно подорожала — на максимуме она росла до 3534,1 доллара. Позднее стоимость золота скорректировалась до 3492,1 доллара за унцию (плюс 1,4 процента к цене открытия).

В середине июля стоимость золота превысила 3,4 тысячи долларов за тройскую унцию на фоне ослабления доллара США. Инвесторы продавали американскую валюту в ожидании новостей о новых пошлинах на импорт. 24 июля стоимость драгметалла на бирже немного просела, снизившись на 0,66 процента, до 3376 долларов за унцию.

Как отмечают аналитики Всемирного совета по золоту (WGC), во второй половине 2025 года золото может подорожать на пять процентов. Однако эксперты не исключают и иного развития событий: если глобальная экономическая и финансовая ситуация серьезно ухудшится, то спрос на активы-убежища может серьезно вырасти. А это обеспечит подорожание золота на 10-15 процентов.

