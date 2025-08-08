Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:35, 8 августа 2025Экономика

Золото рекордно подорожало

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото превысила 3,5 тысячи долларов
Вячеслав Агапов

Фото: VladKK / Shutterstock / Fotodom  

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото превысила 3,5 тысячи долларов впервые с 22 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

Цена тройской унции драгоценного металла рекордно подорожала — на максимуме она росла до 3534,1 доллара. Позднее стоимость золота скорректировалась до 3492,1 доллара за унцию (плюс 1,4 процента к цене открытия).

В середине июля стоимость золота превысила 3,4 тысячи долларов за тройскую унцию на фоне ослабления доллара США. Инвесторы продавали американскую валюту в ожидании новостей о новых пошлинах на импорт. 24 июля стоимость драгметалла на бирже немного просела, снизившись на 0,66 процента, до 3376 долларов за унцию.

Как отмечают аналитики Всемирного совета по золоту (WGC), во второй половине 2025 года золото может подорожать на пять процентов. Однако эксперты не исключают и иного развития событий: если глобальная экономическая и финансовая ситуация серьезно ухудшится, то спрос на активы-убежища может серьезно вырасти. А это обеспечит подорожание золота на 10-15 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. Паленый алкоголь доставлялся по всей стране

    Зендея в откровенном наряде снялась для модного бренда

    Трое мужчин избили раненного в бою участника СВО и попали на видео

    Популярный российский комик побывал в неблагополучном районе в США и поразился

    В США подняли уровень воды в реке ради отдыха Вэнса

    В Грузии раскрыли заказчиков войны с Россией в 2008 году

    Раскрыты подробности о смещении Камчатки после землетрясения

    Многодетная мать продавала россиянам несуществующие туры и заработала 10 миллионов рублей

    Стала известна зарплата футболиста сборной Ганы в «Спартаке»

    Аналитики оценили шансы Трампа заставить Москву пойти на его условия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости