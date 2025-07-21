Золото подорожало до июньского максимума

Comex: Цена золота превысила 3400 долларов впервые с конца июня

Впервые с 23 июня 2025 года стоимость золота преодолела отметку в 3400 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные площадки Comex.

По данным на 16:55 мск, этот драгоценный металл торговался по 3401 доллар. Позже котировки выросли до 3404 долларов, но затем скорректировались до 3402,1 доллара.

По прогнозам Всемирного совета по золоту, во второй половине 2025 года золото может подорожать на 5 процентов. Впрочем, если глобальная экономическая и финансовая ситуации резко ухудшатся, то котировки золота могут вырасти на 10-15 процентов. Сценарий широкомасштабного урегулирования конфликтов предполагает, что стоимость этого драгоценного металла имеет шансы упасть на 12-17 процентов.

По другим прогнозам, во второй половине 2026 года золото вернется к 2500-2700 долларам за унцию.