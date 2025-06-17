Сроки падения цен на золото предсказали

Citigroup: Во второй половине 2026 года золото подешевеет до 2500-2700 долларов

Во второй половине следующего года золото вернется к 2500-2700 долларам за унцию. Это прогнозируют аналитики Citigroup Inc. Их процитировало агентство Bloomberg.

Причинами такой динамики они считают слабый инвестиционный спрос и понижение ставок Федеральной резервной системы США. Первое будет обеспечено любым скромным улучшением уверенности в росте мировой экономики, а второе тем, что у американского регулятора есть много возможностей перейти к нейтральной политике. Кроме того, торговая политика президента США становится все менее «медвежьей».

В связи с этим издание напомнило, что в 2025 году золото уже подорожало почти на 30 процентов. Сказались как политика новой администрации Белого дома, так и кризис на Ближнем Востоке.

В свою очередь, CNBC отметило, что золото дорожает более быстрыми темпами, чем другие традиционные безопасные активы-убежища, вроде иены или швейцарского франка. Индекс доллара ослаб почти на десять процентов с начала года. Иена и швейцарский франк укрепились примерно на восемь и десять процентов по отношению к доллару соответственно.

По информации Всемирного совета по золоту, центральные банки будут все интенсивнее снижать долю доллара в своих резервах и все активнее скупать золото.