Назван главный конкурент доллара в резервах центральных банков

WGC: Центральные банки будут покупать все больше золота и все меньше долларов

Сомнения по поводу стабильности доллара в ближайшем будущем побудят центральные банки в 2025 году все активнее сокращать запасы этой валюты, одновременно с этим наращивая резервы в золоте. Такой точки зрения придерживаются участники опроса, проведенного Всемирным советом по золоту (WGC). О результатах этого исследования сообщило издание Financial Times.

Отмечается, что помимо беспокойства относительно судьбы доллара мировые регуляторы остерегаются геополитических потрясений и санкций. Именно три этих фактора побудили их совершить рекордные закупки золота, в результате чего стоимость данного металла увеличилась с начала года на 30 процентов. Центральные банки отмечают эффективность золота в кризисные времена. В частности, речь идет об отсутствии риска дефолта и защите от инфляции.

Ранее сообщалось о резком скачке цен на золото после обострения ирано-израильского противостояния. В понедельник, 16 июня, цена на этот драгоценный металл доходила до 3430 долларов за унцию.