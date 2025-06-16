Ирано-израильский конфликт разогнал цены на золото

Bloomberg: Золото подорожало до 3430 долларов из-за конфликта Ирана и Израиля

Золото стабилизировалось вблизи рекордно высокой отметки, так как эскалация ирано-израильского конфликта переориентировала инвесторов на активы-убежища. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в понедельник, 16 июня, этот драгоценный металл торговался вблизи отметки 3430 долларов за унцию. Апрельский максимум был всего на 70 долларов выше. Издание подчеркнуло, что обострение ближневосточного конфликта придало новый импульс тому ценовому ралли, которое запустила тарифная война президента США Дональда Трампа и созданные ею угрозы глобальному экономическому росту. В 2025 году золото подорожало больше чем на 30 процентов, в том числе из-за стремления центральных банков диверсифицировать резервы и снизить зависимость от доллара.

Как отметил аналитик Guardian Gold Australia Джон Финни, цены на золото по-прежнему очень близки к рекордным, а любая дальнейшая эскалация подтолкнет их выше. Он напомнил, что данный драгоценный металл показал себя очень хорошо в качестве убежища.

Ранее повышение цен на золото объяснили обострением торгового противостояния США и Китая. Информация о новых санкциях против КНР и угрозы Пекина об ответных мерах мотивировали инвесторов скупать золото как наиболее безопасный актив.