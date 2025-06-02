Инвесторы бросились покупать самый безопасный актив

Аналитик Мильчакова: До конца июня золото может подорожать до 3500 долларов

Очередной скачок цен на золото связан с обострением торгового противостояния США и Китая, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Об этом она сообщила «Ленте.ру».

По ее мнению, новости о новых санкциях против ряда секторов китайской экономики и заявлений Пекина об ответных мерах мотивировали инвесторов вкладываться в золото как в наиболее безопасный актив. Кроме того, и регуляторы многих развитых стран стали наращивать резервы в золоте на фоне вновь возникшего спроса на дедолларизацию.

«Доллар оставался слабым: его индекс DXY в мае потерял почти процент, а в первый торговый день июня продолжил падение, опустившись уже ниже 99 пунктов», — напомнила Мильчакова.

Она также констатировала, что американская экономика, несмотря на обещания президента США Дональда Трампа сделать ее «снова великой», пока впечатляющих результатов не показала. Ее фундаментальные проблемы остались нерешенными, а это значит, что у доллара не появилось причин для укрепления.

«Инвесторы ищут другую тихую гавань и выбирают золото как проверенный веками высоконадежный инструмент. До конца июня цена на этот драгметалл способна достичь отметки 3500 долларов за тройскую унцию», — подытожила Мильчакова.

Ранее августовский фьючерс на золото подорожал выше 3400 долларов за тройскую унцию. К 17:28 мск золото стоило 3402,4 доллара.