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17:34, 2 июня 2025Экономика

Цены на золото снова пошли вверх

Comex: Золото подорожало выше 3400 долларов
Кирилл Луцюк

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Августовский фьючерс на золото преодолел отметку в 3400 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По данным на 16:54 мск, этот драгоценный металл торговался по 3400,1 доллара за тройскую унцию. Позже цена пошла вниз и к 17:25 опустилась до 3399,5 доллара. Однако к 17:28 мск золото снова начало расти и дошло до 3402,4 доллара.

Ранее, 12 мая, стоимость золота резко упала до 3215 долларов на фоне появления новостей о том, что Китай и США достигли соглашений о прекращении торговой войны. Речь идет о снижении взаимных тарифов. Аналитики тогда констатировали, что на фоне уменьшения риска рецессии в мировой экономике значение золота как актива-убежища уменьшилось. Одновременно повысился спрос на доллар.

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