Стоимость золота обвалилась на фоне договоренностей США и Китая

12 мая мировые цены на золото снизились почти на 4 %

Мировые цены на золото, выросшие в мае на 3,7 процента, снизились в понедельник, 12 мая, почти на четыре процента, примерно до 3215 долларов за тройскую унцию, теряя на момент написания материала 3,85 процента. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Обвал стоимости драгметалла произошел на фоне новости о заключенных США и Китаем договоренностях, фактически остановивших развернувшуюся с начала апреля торговую войну — с нынешних 145 и 125 процентов Вашингтон и Пекин на 90 дней опустят взаимные тарифы до 30 и 10 процентов соответственно.

«Рецессия в мировой экономике откладывается, и значение золота как безопасного актива в настоящее время уменьшилось, а вот спрос на доллар вырос», — констатировала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, с комментарием которой ознакомилась «Лента.ру». По словам специалиста, прогноз о том, что к концу первого полугодия стоимость золота достигнет 3500 долларов за унцию, сохраняется, «так как в целом экономика США в этом году находится не в лучшей форме».

Значительное падение цен на золото сопровождает 12 мая рост индекса доллара (на 1,55 процента, до 101,7 пункта) и подорожание нефти до 66 долларов за баррель.