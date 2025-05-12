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12:36, 12 мая 2025Экономика

Цены на нефть резко выросли

Цены на нефть Brent подошли к $66 за баррель на фоне соглашений США и Китая
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Июльские фьючерсы на нефть Brent подошли к 66 долларам за баррель на фоне прорыва в торговых переговорах между США и Китаем, достигнутого на выходных. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Неделю назад цены на Brent падали ниже 59 долларов, с того момента котировки прибавили десять процентов. Июньский фьючерс на североамериканский сорт WTI поднимается до 63 долларов за баррель.

Ранее Пекин и Вашингтон объявили о взаимном многократном снижении импортных пошлин на 90 дней для проведения торговых переговоров. С текущих 145 и 125 процентов соответственно США и Китай опустят их до 30 и 10 процентов. Глава Минфина США Скотт Бессент признал, что апрельские уровни де-факто означают введение торгового эмбарго, а это не в интересах сторон.

Ослабление торговой войны снижает вероятность падение мирового роста, а значит, дает надежду на увеличение спроса. Тем не менее рост цен на нефть ограничен как стремлением ОПЕК+ наращивать добычу быстрее планов, так и неопределенностью ситуации с торговыми войнами, поскольку речь идет только о приостановке тарифов, а не их отмене.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска предположил, что в ближайшие месяцы мировые цены на нефть могут упасть до 45 долларов за баррель, а российская валюта опустится до уровня 115-125 рублей за доллар.

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