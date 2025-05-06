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13:10, 6 мая 2025Экономика

Дерипаска спрогнозировал падение рубля в полтора раза

Миллиардер Дерипаска предупредил о падении цен на нефть и долларе за 125 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В ближайшие месяцы мировые цены на нефть могут упасть до 45 долларов за баррель, а российская валюта опустится до уровня 115-125 рублей за доллар, что станет новым историческим минимумом. Таким прогнозом в своем Telegram-канале поделился миллиардер Олег Дерипаска.

К своему сообщению он прикрепил ссылку на статью Financial Times, в которой говорится о причинах текущего падения цен на нефть. Речь идет о решении восьми стран ОПЕК+, за которым в первую очередь стоит позиция Саудовской Аравии, об увеличении добычи в июне на 411 тысяч баррелей в сутки, что стало вторым по счету резким опережением графика.

Ранее участники соглашения планировали с мая повышать добычу на 135 тысяч баррелей в сутки, но теперь, по всей видимости, стратегия изменилась. Источники Reuters утверждают, что к ноябрю добыча ОПЕК+ вырастет на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

За счет обрушения цен Саудовская Аравия может добиться возвращения доли рынка, которую она теряла из-за союзников по ОПЕК+, регулярно не исполняющих квоты, и независимых производителей, расширявших производство. Кроме того, низкие цены на энергоносители могут улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно просил королевство увеличить добычу, связывая этот фактор, в том числе, с остановкой боевых действий на Украине.

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Далее в своем сообщении Дерипаска пишет о том, что при «ставке шесть процентов по рублевым кредитам для корпоративного сектора и давно обещанной ипотеке под три процента для городов Сибири и малых городов Руси с населением менее 50 тысяч жителей» начнется новый период роста экономики. По всей видимости, он имеет в виду, что текущая модель экономического развития, которую он регулярно критикует, при падении цен на нефть окажется несостоятельной.

Ранее Telegram-канал MMI предположил, что нефтяные котировки движутся в сторону 45 долларов за баррель. Аналитики считают, что ситуация напоминает середину 1980-х годов, когда Саудовская Аравия вступила в борьбу за рынок и держала цены на нефть на низком уровне в течение 18 лет, до 2003 года.

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