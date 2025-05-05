Ценам на нефть предсказали падение до уровня 1980-х

MMI: Цены на нефть могут опуститься до уровня 1980-х с учетом курса доллара

Решение Саудовской Аравии ускорить восстановление добычи нефти, которое королевство проводит через ОПЕК+, может привести к долгосрочному падению котировок, которое уже имело место в прошлом. Такое предположение высказывает Telegram-канал MMI.

Его авторы напоминают, что устойчиво высокими цены на нефть остаются только в последние 20 лет, а вот в период с 1986-го по 2003 год они были крайне низкими. В ценах 1938 года средняя стоимость барреля WTI составляла 13,9 доллара. Если перевести эту сумму в современные цены, то получается 45 долларов.

Таким образом, при повторении схемы WTI останется в пределах 33-45 долларов за баррель, а российский экспортный сорт Urals — 30-40 долларов.

В сообщении отмечается, что планы ОПЕК+ по увеличению добычи на фоне опасений по поводу роста мировой экономики и уже довольно низких цен на энергоресурсы выглядят лишенными логики, если только Саудовская Аравия не изменила свою стратегию. О том, что Эр-Рияд в случае угрозы для доли на рынке способен обрушить цены на нефть, стало понятно во время пандемии COVID-19, когда страна, столкнувшись с отказом от сдерживания добычи других стран, резко увеличила добычу.

В новых условиях, предполагают в MMI, цену отсечения в бюджетном правиле (определяет уровень цен, при котором происходит пополнение Фонда национального благосостояния, ФНБ) следует снизить, как минимум, до 40 долларов за баррель. Ранее министр финансов Антон Силуанов признал, что текущая цена отсечения, установленная на уровне 60 долларов, слишком низка и не отвечает вызовам времени.

По состоянию на 5 мая июньский фьючерс на нефть WTI торгуется на уровне 57 долларов за баррель. С начала дня он подешевел на 1,5 процента, при этом утром падение доходило до 3,5 процента.