В России забеспокоились из-за снижения цен на нефть

Глава Минфина Силуанов призвал пересмотреть бюджетное правило из-за цен на нефть

Текущий уровень цены отсечения в бюджетном правиле, установленный на уровне 60 долларов за баррель, не отвечает вызовам времени, поэтому для минимизации внешних рисков и повышения устойчивости национальной финансовой системы в целом надо донастроить его. К этому на расширенной коллегии Минфина призвал глава ведомства Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

Под ценой отсечения понимается стоимость барреля экспортного сорта Urals, применяемая для расчета налогов, при превышении которой все дополнительные доходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Соответственно, если цена ниже, то для компенсации выпадающих расходов бюджета используются средства ФНБ.

В марте впервые за последние годы цена Urals опустилась ниже 60 долларов за баррель, что заставило Минфин перейти к продаже золота из валюты. По словам Силуанова, такой динамике в дальнейшем поспособствует разворачивание торговых войн, которые снизят спрос на энергоресурсы и, соответственно, ударят по экспортным возможностям России.

Министр подчеркнул, что правительство уже снизило зависимость федерального бюджета от нефти и газа, но риски остаются. Чтобы не допустить их реализации при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке, следует активнее наполнять ФНБ, а с действующей ценой отсечения это невозможно. При этом Силуанов считает, что размер фонда следует довести до уровня трехлетнего финансирования расходных обязательств.

Ранее Bloomberg выяснил, что к середине апреля нефтяные доходы России сократились до самого низкого с июля 2023 года уровня. До этого Минфин признавал, что в первом квартале 2025 года нефтегазовые доходы федерального бюджета упали на 9,8 процента в годовом выражении.

В бюджете на текущей год предполагалось, что средняя стоимость Urals составит около 70 долларов за баррель, но в последний месяц она падала ниже 50 долларов, что может привести к пересмотру его параметров.