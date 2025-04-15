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19:37, 15 апреля 2025Экономика

Доходы России от продажи нефти упали до минимума

Bloomberg: Нефтяные доходы России упали до минимума с июля 2023 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Нефтяные доходы России к середине апреля сократились до самого низкого с июля 2023 года уровня. Об этом со ссылкой на данные об отгрузке из российских портов и ценах на основной экспортный сорт Urals пишет Bloomberg.

Падение поставок продолжается уже третью неделю на фоне разворачивающейся торговой войны между США и Китаем, которая угрожает мировому росту и, соответственно, спросу на нефть. Так, 13 апреля отгрузка опустилась до 3,13 миллиона баррелей в сутки, что стало самым низким показателем с февраля.

Валовая стоимость поставок упала до 1,29 миллиарда долларов в неделю. До этого ценовое агентство Argus указывало, что стоимость Urals упала ниже 50 долларов за баррель.

Как отмечает издание, неожиданное решение восьми стран ОПЕК+ о более быстрой отмене ограничений на добычу нефти дополнительно давит на котировки, но не принесет Москве немедленной выгоды.

До октября российским компаниями придется, если они намерены исполнять свои обязательства, сохранять текущий уровень добычи для компенсации прошлого перепроизводства.

Нынешний уровень цен на Urals позволяет использовать при поставках сырья западные танкеры и страховые компании, что может упростить поставки. Однако российский бюджет принят с учетом значительно более высокой стоимости сырья, даже цена отсечения в бюджетном правиле составляет 60 долларов за баррель. Это означает, что если Urals продается дешевле, то выпадающие доходы компенсируются с помощью трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее сообщалось, что правительство продлило запрет на публикацию Росстатом данных о добыче нефти и газа в России до 1 апреля 2026 года.

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