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19:14, 14 апреля 2025Экономика

Россия продлила запрет на публикацию данных о добыче нефти и газа

Правительство России продлило на год запрет на публикацию данных о добыче нефти
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Действующий запрет на публикацию Росстатом данных о добыче нефти и газа в России продлен до 1 апреля 2026 года. Соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ за подписью премьера Михаила Мишустина вносит изменения в распоряжение, принятое еще в 2023 году, только в графе дата, где ранее окончанием срока действия было указано 1 апреля 2025 года.

До 2023 года Росстат каждый месяц публиковал данные о добыче нефти с учетом газового конденсата и без. В августе 2024 года правительство также закрыло статистику по производству нефтепродуктов.

На фоне отсутствия официальной информации СМИ и участники рынка ориентируются в оценках на подсчеты аналитиков и профильных организаций, которые официальные органы не комментируют.

Такие данные, в частности, приводит ОПЕК. В апрельском отчете организация указала, что в марте добыча нефти в России без учета газового конденсата (российская статистика включает его) составила 8,963 миллиона баррелей в сутки, что на 10 тысяч баррелей ниже, чем в феврале.

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