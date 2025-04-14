Россия продлила запрет на публикацию данных о добыче нефти и газа

Правительство России продлило на год запрет на публикацию данных о добыче нефти

Действующий запрет на публикацию Росстатом данных о добыче нефти и газа в России продлен до 1 апреля 2026 года. Соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ за подписью премьера Михаила Мишустина вносит изменения в распоряжение, принятое еще в 2023 году, только в графе дата, где ранее окончанием срока действия было указано 1 апреля 2025 года.

До 2023 года Росстат каждый месяц публиковал данные о добыче нефти с учетом газового конденсата и без. В августе 2024 года правительство также закрыло статистику по производству нефтепродуктов.

На фоне отсутствия официальной информации СМИ и участники рынка ориентируются в оценках на подсчеты аналитиков и профильных организаций, которые официальные органы не комментируют.

Такие данные, в частности, приводит ОПЕК. В апрельском отчете организация указала, что в марте добыча нефти в России без учета газового конденсата (российская статистика включает его) составила 8,963 миллиона баррелей в сутки, что на 10 тысяч баррелей ниже, чем в феврале.