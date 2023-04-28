В России на год остановили публикацию официальных данных о добыче нефти и газа

Правительство распорядилось на год остановить публикацию данных о добыче нефти и газа

Правительство России приостановило публикацию официальной статистики по добыче нефти, природного газа и конденсата на год — до 1 апреля 2024 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Запрет на публикацию распространяется на данные за март и первый квартал 2023 года. Ранее аналитики обратили внимание, что этой информации не оказалось в обнародованной 26 апреля сводке Росстата о ситуации в промышленности за первый квартал.

Ранее Росстат ежемесячно размещал данные по добыче нефти с учетом газового конденсата и без. В частности, в марте сообщалось, что добыча с учетом конденсата по итогам февраля упала на 8,5 процента в месячном выражении, до 42,1 миллиона тонн, а среднесуточная добыча в баррелях увеличилась 1,3 процента, до 11,02 миллиона баррелей. Ранее Минэкономразвития в своем макропрогнозе на 2023-2026 годы не стало раскрывать данные по объемам добычи и экспорта нефти, а также экспортным ценам.

В феврале российские власти заявили о снижении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца года. Цель этой меры — «восстановление рыночных отношений». Однако, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), которую приводит «Интерфакс», реальное снижение производства оказалось меньше обещанного. В апрельском отчете организация заявила, что в марте в России добывали 9,58 миллиона баррелей в сутки без учета конденсата, что всего на 290 тысяч баррелей в сутки ниже, чем в феврале. Кроме того, на фоне планов по сокращению добычи экспорт нефти достиг нового рекорда.