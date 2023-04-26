Росстат перестал публиковать информацию о добыче нефти в России

Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России — в обнародованной 26 апреля сводке о ситуации в промышленности за первый квартал эта информация отсутствует, обратило внимание РИА Новости.

В статистическом ведомстве ситуацию никак не прокомментировали. Ранее Росстат ежемесячно размещал данные по добыче нефти с учетом газового конденсата и без. В частности, в марте сообщалось, что добыча с учетом конденсата по итогам февраля упала на 8,5 процента в месячном выражении, до 42,1 миллиона тонн, а среднесуточная добыча в баррелях увеличилась 1,3 процента, до 11,02 миллиона баррелей.

Как напоминает «Интерфакс», ранее Минэкономразвития в своем макропрогнозе на 2023-2026 годы не стало раскрывать данные по объемам добычи и экспорта нефти, а также экспортным ценам.

В феврале власти России заявили, что в марте добыча нефти будет «добровольно» снижена на 5 процента, или 500 тысяч баррелей в сутки, ради «восстановления рыночных отношений». Затем сокращение продлили до конца года.

Однако, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), реальное снижение производства оказалось меньше обещанного. В апрельском отчете организация заявила, что в марте в России добывали 9,58 миллиона баррелей в сутки без учета конденсата, что всего на 290 тысяч баррелей в сутки ниже, чем в феврале. Кроме того, на фоне планов по сокращению добычи, экспорт нефти достиг нового рекорда — в марте по сравнению с февралем он вырос на 0,6 миллиона баррелей в сутки, до 8,1 миллиона.

