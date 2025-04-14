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15:59, 14 апреля 2025Экономика

Добыча нефти в России снизилась

Добыча нефти в России и странах ОПЕК+ в марте снизилась по сравнению с февралем
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

По итогам марта добыча нефти в России без учета конденсата (российская статистика включает его) составила 8,963 миллиона баррелей в сутки, что на 10 тысяч баррелей ниже, чем в феврале. Об этом со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК сообщает РИА Новости.

Нефтедобыча всех стран ОПЕК+ упала на 37 тысяч баррелей в сутки, до 41,02 миллиона, то есть на российские компании пришлась почти четверть от общего сокращения. В то же время падение оказалось недостаточным, чтобы исполнить квоты и договоренности о компенсации перепроизводства в прошлые месяцы.

Добыча отдельно в ОПЕК снизилась на 78 тысяч баррелей,до 26,776 миллиона баррелей, а в странах вне картеля, напротив, выросла на 41 тысячу, до 14,244 миллиона баррелей в сутки.

Ранее стало известно, что в начале апреля восемь стран — участниц ОПЕК+, в том числе Россия, Саудовская Аравия, Ирак и Казахстан, договорились ускорить отказ от ограничений. Предполагается, с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле.

Это решение, наряду с развязанными президентом США Дональдом Трампом торговыми войнами, стало одним из главных поводов для пересмотра прогнозов по среднегодовой стоимости сырья. В том числе американский инвестбанк Goldman Sachs ожидает, что уже к концу следующего года стоимость сорта Brent упадет до 55 долларов за баррель (на середину дня 14 апреля — 65,7 доллара).

Эксперты отмечают, что снижение мировых цен на нефть из-за роста производства и сокращения спроса, которому угрожают американские пошлины, выглядит неприятным для России из-за потери доходов.

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