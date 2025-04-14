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07:59, 14 апреля 2025Экономика

Названы риски для экономики России из-за тарифной войны Трампа

«Ведомости»: Тарифы Трампа могут привести к сжатию экспорта РФ и ослабить рубль
Вячеслав Агапов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Начатая президентом США Дональдом Трампом тарифная война против всего мира привела к снижению мировых цен на нефть и падению рынков. Риски для экономики России, которые несут американские пошлины, назвали опрошенные газетой «Ведомости» эксперты.

Тарифная политика Трампа может привести к сжатию российского экспорта и ослаблению рубля, что в перспективе отложит снижение ключевой ставки и поставит вопрос о возможном расширении дефицита бюджета, полагают аналитики. В «Ренессанс капитале» считают главной проблемой падение цен на нефть — при падении стоимости основного экспортного сорта сырья Urals ниже 50 долларов за баррель рост ВВП может снизиться почти до нуля. Главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков полагает, что вместо роста на 0,5–1,5 показатель может составить от -0,5 до 1 процента.

По словам руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрия Белоусова, шок в мировой торговле приведет к снижению российского экспорта — Китай и его партнеры являются основными покупателями отечественных металлов и нефти. В то же время РФ придется защищать внутренний рынок от наплыва экспорта из КНР, которому закрыли американский рынок.

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Низкие цены на нефть и крепкий рубль создают трудности для бюджета РФ, предупреждает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Бюджет составлялся при стоимости Urals 69,7 доллара за баррель и среднем курсе рубля к доллару на уровне 96,5 рубля. Сейчас курс укрепился до 84,5 рубля, а цена Urals упала до 52 долларов. Для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов Минфину приходится продавать валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила.

Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Андрей Колганов ранее отметил, что России пошлины США напрямую не касаются, и у отечественного рынка есть отсрочка. Вместе с тем общее замедление мировой экономики и падение спроса на топливно-сырьевые товары — нефть и газ могут навредить российской экономике.

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