Экономист назвал срок роста мировых цен из-за пошлин Трампа

Экономист Колганов: Пошлины Трампа повлияют на мировые цены незамедлительно

Мировые цены пойдут в рост сразу, как только экспортеры убедятся в решимости президента США Дональда Трампа, рассказал заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Андрей Колганов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Колганов сообщил, что влияние американских пошлин на мировой рынок будет незамедлительным, однако у стран в стычке с США будет возможность переориентироваться на российский рынок. Эксперт отметил, что России пошлины США напрямую не касаются, поэтому у отечественного рынка есть отсрочка.

«Но наш рынок не резиновый. Естественно, мы всю международную торговлю купить не можем, но тем не менее для нас условия будут более или менее благоприятные в этом смысле», — сообщил Колганов.

Экономист добавил, что общий рост цен косвенно будет иметь негативные последствия для России в том, что начнется общее замедление мировой экономики. Это, по его мнению, приведет к падению спроса на топливно-сырьевые товары — нефть и газ.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп захотел отступить от пошлин из-за резкого падения рынка. Официально Белый дом настаивает, что пауза перед масштабными пошлинами взята ради переговоров со странами.