Американский сенатор заявил о желании Трамп отступить от пошлин

Сенатор Шумер: Трамп отступает от пошлин из-за резкого падения рынка

Президент США Дональд Трамп захотел отступить от пошлин из-за резкого падения рынка. Об этом написал в X лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

«Трамп отступает от пошлин из-за резкого падения [рынка]», — отметил он.

Официально Белый дом настаивает, что пауза перед масштабными пошлинами взята ради переговоров со странами.

9 апреля Дональд Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. Повышенные тарифы вступили в силу немедленно.

В соцсетях американский лидер также написал, что в настоящий момент более 75 стран обратились к представителям Штатов с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и тарифам. Затем стоимость биткоина превысила 80 тысяч долларов после заявления президента о приостановке введения «взаимных» пошлин на импорт из 75 стран.