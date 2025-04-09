Стоимость биткоина превысила 80 тысяч долларов после заявления Трампа о пошлинах

Стоимость биткоина превысила 80 тысяч долларов после приостановки пошлин США

Стоимость биткоина превысила 80 тысяч долларов после заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приостановке введения «взаимных» пошлин на импорт из 75 стран. Об этом следует из данных торгов, пишет РИА Новости.

Так, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20:50 мск подорожал на 5,5 процента за сутки — до 81 313 долларов. До заявления Трампа стоимость криптовалюты составляла примерно 77 тысяч долларов.

По данным портала CoinMarketCap, стоимость биткоина поднималась на 5,47 процента — в среднем до 81 317,7 доллара. Динамика также приводится за сутки.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. При этом повышенные тарифы вступают в силу немедленно. До этого власти Китая уже дважды обратились во Всемирную торговую организацию с целью разрешить возникшие из-за таможенных тарифов США разногласия.

В соцсетях Трамп также написал, что в настоящий момент более 75 стран обратились к представителям Штатов с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и тарифам.