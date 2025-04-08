Ценам на нефть предсказали драматическое падение

Goldman Sachs: К концу 2026 года цены на нефть Brent упадут до $55 за баррель

В ближайшие годы цены на нефть переживут драматическое падение, в перспективе к концу 2026 года стоимость сортов Brent и WTI упадет до 55 и 51 доллара за баррель соответственно. Такой прогноз дал инвестиционный банк Goldman Sachs, сообщает Reuters.

Снижение начнется уже в этом году, так, Brent опустится до 62 долларов, а WTI — до 58 долларов за баррель к декабрю. Однако для такой динамики необходимо выполнение двух предположений, в противном случае ситуация может оказаться еще хуже.

Аналитики ожидают, что США все-таки смогут избежать рецессии за счет последующего снижения размера импортных пошлин, которые должны вступить в силу 9 апреля. Также они предполагают, что участники сделки ОПЕК+ не станут форсировать увеличение добычи нефти, а соответствующее майское решение останется исключением из правила.

Если же рецессия в США все же случится, то есть президент США Дональд Трамп не отступит от своей политики, то Brent упадет до 58 долларов за баррель уже к концу этого года и до 50 долларов еще через год. При самом экстремальном развитии событий, когда мировой рост ВВП упадет, и ОПЕК+ откажется ото всех сокращений добычи, стоимость сорта Brent в конце 2026 года упадет ниже 40 долларов за баррель.

Оперативный пересмотр прогноза в Goldman Sachs объяснили тем, что на прошлой неделе существенно возросли риски и неопределенность.

По состоянию на 8 апреля Brent торгуется на уровне 64,2 доллара за баррель, а WTI — 60,7 доллара.

Ранее сообщалось, что основной экспортный российский сорт нефти Urals подешевел до 50 долларов за баррель, что уже на 20 долларов ниже заложенного в бюджете уровня. Кроме того, это на десять долларов ниже цены отсечения в бюджетном правиле, после которой для компенсации потери в доходах начинаются продажи валюты и золота из резервов.