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15:20, 7 апреля 2025Экономика

Цена на российскую нефть упала до минимума

Argus: Цены на партии российской нефти Urals приблизились к $50 за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Обвал цен на нефтяном рынке, вызванный введенными президентом США Дональдом Трампом импортными пошлинами в отношении всего мира и намерением ОПЕК+ быстрее увеличивать добычу, отразился на стоимости российской нефти. Об этом со ссылкой на данные Argus Media пишет Bloomberg.

В пятницу, 4 апреля, стоимость основного экспортного сорта Urals вплотную приблизилась к 50 долларам за баррель, что уже на 20 долларов ниже уровня, заложенного в федеральном бюджете на 2025 году. Кроме того, это ниже цены отсечения в бюджетном правиле, которая установлена на уровне 60 долларов за баррель. Последнее подразумевает продажу средств из резервов для компенсации потерь.

Сегодня, 7 апреля, нефтяные котировки продолжили падать, в связи с чем стоимость Urals почти наверняка также опустится. К настоящему времени она значительно ниже ценового потолка, что дает поставщикам из России право пользоваться услугами западных судов и страховых компаний.

Ранее сообщалось, что по итогам марта доходы российского бюджета от добычи нефти снизились почти на четверть по сравнению с январем и февралем. Если не учитывать уплачиваемый раз в квартал налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), то доход от нефти (налог на добычу полезных ископаемых, НДПИ) сократился почти на четверть, с 868,2 миллиарда рублей в феврале до 646,4 миллиарда.

К настоящему времени Трамп отказывается признавать ошибочность стратегии и настаивает на сохранении пошлин, хотя фондовые рынки по всему миру рушатся. В происходящем находят аналогии с Великой депрессией, начавшейся в 1929 году. Одним из усугубивших ее факторов считается закон Хоули — Смута (назван так по имени его авторов), который вводил таможенные тарифы на 20 тысяч позиций импорта для поддержания американской промышленности.

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