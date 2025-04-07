Цена на нефть упала до многолетнего минимума

Фьючерс на нефть марки Brent рухнул ниже $63 за баррель впервые с 2021 года

В ходе торгов в понедельник, 7 апреля, мировые цены на нефть продолжили падение. Стоимость июньского фьючерса марки Brent впервые с весны 2021 года упала ниже 63 долларов за баррель, до 62,5 доллара, свидетельствуют данные биржи ICE.

Майский фьючерс сорта WTI опускался до 59,3 доллара за баррель, что также стало самым низким результатом за четыре года. За неделю нефтяные котировки рухнули примерно на 15 процентов.

Главной причиной паники на рынке стало решение президента США Дональда Трампа о начале торговой войны со всем миром. Глава Белого дома на прошлой неделе объявил в введении импортных пошлин на все товары в размере 10 процентов, причем для многих стран, в том числе ближайших союзников США, ставки оказались в несколько раз выше.

По оценкам участников рынка, такой подход приведет к замедлению мирового роста и, возможно, глобальному экономическому кризису, где США окажутся одними из главных пострадавших. Соответственно, спрос на нефть может существенно сократиться, что и отражается в котировках.

Еще одним фактором, влияющим на стоимость нефти, стало неожиданное решение восьми стран ОПЕК+ ускорить отказ от квот, в рамках которых экспортеры сдерживали предложение. С марта добыча нефти участников соглашения вырастет на 411 тысяч баррелей в сутки, что в три раза больше, чем ожидалось. На этом фоне аналитики предполагают, что объединение перешло от тактики сдерживания цен от падения к удержанию доли рынка.