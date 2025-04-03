Доходы России от продажи нефти и газа резко снизились

Минфин сообщил о снижении НДПИ с нефти и газа в марте почти на четверть

По итогам марта нефтегазовые доходы России составили 1,081 триллиона рублей, что на 65,6 миллиарда меньше ожидаемого месячного объема. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Формально они превышают доходы января и февраля, которые составили 789,1 и 771,3 миллиарда рублей, но рост достигнут за счет налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), уплачиваемого раз в квартал.

Если смотреть на налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортную пошлину, который компании платят каждый месяц, то сборы серьезно снизились. НДПИ от продажи нефти упал почти на четверть — 776,5 миллиарда рублей против 1,049 триллиона и 1,029 триллиона в январе и феврале соответственно, а от продажи газа — почти в два раза по сравнению с январем (77,4 миллиарда против 143,8 миллиарда рублей).

Экспортная пошлина принесла 47,3 миллиарда рублей (в январе и феврале — 73,2 миллиарда и 69,1 миллиарда рублей).

В апреле Минфин ожидает 29,7 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Таким образом, на продажу иностранной валюты и золота в период с 7 апреля по 12 мая направят эквивалент 1,6 миллиарда рублей в сутки. В последние месяцы ведомство покупало валюту.

Ранее аналитики подсчитали, что из-за укрепления рубля федеральный бюджет может потерять почти два триллиона рублей нефтегазовых доходов. В Минфине рассчитывали, что средний курс российской валюты в 2025 году составит 96,5 рубля за доллар, однако уже больше месяца доллар торгуется примерно на десять рублей дешевле.