Цена российской нефти упала ниже минимальной для бюджета

Минфин сообщил о падении цены на российскую нефть ниже 60 долларов за баррель

Средний уровень цен нефти сорта Urals, используемый для налогообложения, в марте упал до 58,99 доллара за баррель, что стало минимумом с июня 2023 года и первым с того же момента падением ниже 60 долларов. Об этом сообщило Минэкономразвития.

В январе параметр составлял 67,66 доллара, а феврале — 61,69 доллара за баррель. Ценой отсечения в соответствии с действующим бюджетным правилом считается 60 долларов за баррель — это минимум, необходимый для исполнения бюджета. Если он не достигнут, то правительство использует предыдущие накопления.

При этом с января правительство пересмотрело методику расчета средней цены Urals, включив в нее цены на премиальный сорт ESPO, который поставляется на экспорт из портов Дальнего Востока и стоит дороже Urals. Предполагалось, что пересчет позволит увеличить доходы бюджета.

В марте Reuters подсчитал, что рублевая стоимость Urals в середине марте оказалась почти на четверть ниже заложенного в федеральном бюджете уровня. Такая динамика была связана не только с падением мировых цен на нефть и увеличением дисконта для российских сортов, но и с неожиданным укреплением рубля.

Накануне, 3 апреля, Минфин сообщил о падении нефтегазовых доходов бюджета. По итогам марта они составили 1,081 триллиона рублей, что на 65,6 миллиарда меньше ожидаемого объема. Если исключить уплачиваемый раз в квартал налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), то доход от нефти (налог на добычу полезных ископаемых, НДПИ) почти на четверть, до 646,4 миллиарда рублей. На этом фоне ведомство впервые с февраля 2024 года перешло к продажам валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ).