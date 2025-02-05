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16:13, 5 февраля 2025Экономика

В России подняли цену нефти для расчета налогов

Минэкономразвития: Средняя цена нефти Urals повысилась для налогов на 5,5 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

После изменения системы расчета средней цены сорта нефти Urals, используемой для налогообложения, в январе параметр вырос на 5,5 процента в годовом выражении, до 67,66 доллара за баррель. Об этом со ссылкой на данные Минэкономразвития России сообщает РИА Новости.

В январе прошлого года средняя налоговая цена барреля составляла 64,14 доллара, а в декабре — 63,44 доллара. Таким образом, за минувший месяц рост составил 6,7 процента.

Главной причиной такого изменения, позволяющего повысить нефтегазовые доходы федерального бюджета при неизменной стоимости нефти и объемах поставок, стало включение в показатель стоимости премиального сорта нефти ESPO.

Новая система подразумевает применение ставки налога на добычу с учетом поставок нефти Urals из Приморска (Балтийское море) и Новороссийска (Черное море), умноженных на коэффициент 0,78, и поставок ESPO с дальневосточного порта Козьмино, умноженного на коэффициент 0,22. Поскольку ESPO дороже Urals примерно на десять долларов за баррель, то платить нефтяным компаниям приходится больше.

По оценке Центра ценовых индексов (ЦЦИ), такие манипуляции принесут бюджету до 38 миллиардов долларов дополнительно с учетом прогнозов, предусматривающих снижение цен на нефть и объемов поставок.

Ранее Минфин сообщил о незначительном падении нефтегазовых доходов в январе по сравнению с декабрем, до 789,1 миллиарда рублей. При этом дополнительных доходов от продажи нефти и газа оказалось на 34,7 миллиарда меньше, чем было запланировано.

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