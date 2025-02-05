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12:58, 5 февраля 2025Экономика

Доходы бюджета от продажи нефти и газа оказались меньше ожиданий

Минфин сообщил о недоборе 35 миллиардов рублей нефтегазовых доходов в январе
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

По итогам января отклонение доходов федерального бюджета от продажи нефти и газа от планируемого уровня составило минус 34,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов России.

В общей сложности доходы составили 789,1 миллиарда рублей, что на 1,1 миллиарда меньше, чем в декабре. В феврале ведомство ожидает дополнительные нефтегазовые доходы в размере 101,2 миллиарда рублей.

По итогам 2024 года нефтегазовые доходы России составили 11,13 триллиона рублей. Это выше, чем в 2023 году (8,82 триллиона), но ниже, чем в 2022-м (11,57 триллиона рублей).

Ранее консенсус-прогноз Центра ценовых индексов (ЦЦИ) показал, что пересмотр схемы расчета нефтяных налогов, вступивший в силу с 2025 года, приведет к тому, что даже при падении цен на сырье и объемов поставок доход бюджета от экспорта вырастет.

Поводом для ожидающейся динамики стало включение в среднюю цену сорта Urals, используемую для вычисления объема налогов, цен на партии премиального сорта ESPO (разница между ними составляет порядка 10 долларов за баррель). В ЦЦИ полагают, что новация позволит изъять дополнительно из нефтяной отрасли 38 миллиардов рублей налогов.

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