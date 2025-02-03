Доходам России от продажи нефти предсказали рост при падении цен

ЦЦИ: Из-за пересмотра схемы расчета доходы бюджета РФ от продажи нефти вырастут

Пересмотр схемы расчета нефтяных налогов России, вступивший в силу с 2025 года, приведет к тому, что даже при ожидающемся падении цен доход бюджета от экспорта вырастет. Об этом со ссылкой на консенсус-прогноз Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет РБК.

Как указано в документе, в прошлом году средняя цена сорта Urals, использующаяся для расчета налогов, составила 67,85 доллара за баррель. В первом квартале эксперты предсказывают ей падение до 67,5 доллара, а к четвертому — до 65 долларов.

Эти оценки ниже, чем приводятся в сентябрьском прогнозе Минэкономразвития, лежащем в основе текущего бюджета. Там сказано, что в 2024-м средняя цена составит 70 долларов за баррель, в 2025-м — 69,7 доллара, а в 2027-м — 65,5 доллара.

Однако такие ожидания публиковались до инициативы Минфина по поводу нефтяных доходов, утвержденной в конце прошлого года. В прошлые налоговая цена Urals была связана только с этим сортом нефти, то есть власти пытались найти адекватный уровень на его основании. Например, ее могли получать ее по формуле цена на сорт Brent минус дисконт или стоимость на базисе поставки FOB (передача в порту страны-отправителя) плюс два доллара. Теперь же в схему расчета включена цена на премиальный сорт нефти ESPO, который отправляется на экспорт из портов Дальнего Востока.

В ЦЦИ полагают, что такая новация позволит дополнительно изъять из нефтяной отрасли 38 миллиардов рублей налогов. Для этого, пояснил старший аналитик ЦЦИ Алексей Политов, разница между ценой на ESPO, которая выше из-за лучших характеристик, и Urals должна сохраниться на уровне 10 долларов за баррель.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отметил, что компании, у которых в портфеле нет сорта ESPO, например, «Лукойл» или «Татнефть», пострадают больше тех, у кого он есть.

Ранее сообщалось, что после самых серьезных с 2022 года санкций США в отношении российской нефтяной отрасли, введенных 10 января, дисконты на сорт ESPO подскочили на 8,4 доллара, до 10 долларов за баррель. Поводом стала сложность с танкерами для обслуживания рейсов (их фрахт стал стоить гораздо дороже) и отказ ряда китайских портов и предприятий от получения партий из России.