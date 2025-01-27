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19:44, 27 января 2025Экономика

Выросшие из-за санкций против России цены на нефть упали

Цены на нефть упали до минимума с даты введения последних санкций США против РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Мировые цены на нефть ускорили падение, опустившись ниже того уровня, на котором находились до введения последних и самых масштабных санкций США против нефтяной отрасли России, что произошло 10 января. Фьючерс на эталонный сорт Brent подешевел до 76,3 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Из-за опасений относительно поставок цены на Brent поднимались до 82,6 доллара, но потом стали снижаться. В свою очередь, нефть WTI сегодня падала ниже 74 долларов за баррель.

На снижение ажиотажа повлияли обещания президента США Дональда Трампа максимально нарастить добычу нефти в США, а также его предложение Саудовской Аравии поспособствовать снижению стоимости сырья. Несмотря на отсутствие реакции Эр-Рияда на такую инициативу, другие действия главы Белого дома подтверждают его решимость.

За неделю, прошедшую с момента инаугурации, Трамп подтвердил намерение купить Гренландию, ввести тарифы на товары из Канады, Мексики и Китая, что в перспективе ударит по всей мировой экономике и, соответственно, повлияет на спрос на нефть.

При этом санкции, введенные против российской нефти еще администрацией Джо Байдена, продолжают влиять на ее поставки. По данным отраслевого агентства Argus, с того времени скидки на основной экспортный сорт нефти Urals выросли на 1,5-2,6 доллара за баррель, а на премиальный сорт ESPO — до 8,4 доллара, до 10 долларов.

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