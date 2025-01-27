Скидки на российскую нефть выросли после новых санкций США

Argus: Скидки на нефть Urals выросли на $1,5-2,6 за баррель с 10 января

С момента ввода последних санкций США 10 января скидки на марку российской нефти Urals выросли примерно на 1,5-2,6 доллара за баррель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитиков отраслевого агентства Argus.

Речь идет о дисконте Urals к эталонной котировке «Североморский датированный» (NSD), которая отражает стоимость корзины из сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll и американской марки West Texas Intermediate Midland.

С начала января скидка российского сорта к NSD составляла в среднем 11,85-12 доллара за баррель. Однако во второй половине месяца дисконты увеличились до 13,5-14,4 доллара. Что касается премиального сорта сибирской нефти ESPO, то скидки на него за отчетный период выросли на 8,4 доллара за баррель и достигли отметки в 10 долларов.

Администрация экс-президента США Джо Байдена существенно ужесточила санкции в отношении российского топливно-энергетического сектора 10 января. Под ограничения, в частности, попали два нефтяных гиганта — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Блокирующие санкции также ввели против крупных страховых компаний («Ингосстраха» и «АльфаСтрахования»), которые участвовали в цепочке транспортировки российских углеводородов по цене выше 60 долларов за баррель. В целом под новые ограничения США попали 100 судов и более 30 нефтесервисных компаний.

С 13 по 19 января, как утверждали в Институте энергетики и финансов, суммарные объемы морских поставок российской нефти сократились на 800 тысяч и составил 4 миллиона тонн. Около 7,5 процента сырья были перевезены судами, попавшими под новые санкции США. В свою очередь, объем отгрузок танкерами, против которых не были введены ограничения, за отчетный период увеличился на 15,6 процента. Подобная динамика, как отмечали аналитики, свидетельствует о постепенной адаптации российских нефтяных экспортеров к новым реалиям.