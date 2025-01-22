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18:09, 22 января 2025Экономика

Морские поставки российской нефти резко просели после новых санкций США

ИЭФ: С 13 по 19 января морской экспорт российской нефти упал до 4 млн тонн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В первую неделю после существенного ужесточения санкций США суммарные объемы морского экспорта российской нефти резко снизились. Об этом сообщается в Telegram-канале Института энергетики и финансов (ИЭФ).

Если в последнюю неделю декабря 2024 года объемы вывоза оценивались в 4,8 миллиона тонн, то в разгар января морской экспорт российской нефти упал на 800 тысяч и составил 4 миллиона. При этом 7,5 процента сырья были перевезены судами, попавшими 10 января 2025-го в расширенный санкционный список властей США. В конце прошлого года показатель составлял 31 процент, или 1,5 миллиона тонн.

В то же время объем отгрузок танкерами, в отношении которых не были введены блокирующие ограничения, с 13 по 19 января вырос на 15,6 процента. Подобная динамика, как отметили эксперты, свидетельствует о постепенной адаптации российских нефтяных экспортеров к новым реалиям.

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В расширенный список санкций властей США в первой половине января попали два российских нефтяных гиганта — «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Блокирующие ограничения были введены и в отношении крупных страховых компаний — «Ингосстраха» и «АльфаСтрахования». В общей сложности под санкции попали 100 судов, перевозящих российские углеводороды, и более 30 нефтесервисных компаний.

Эксперты утверждали, что новые санкции США ударят в первую очередь по крупнейшим покупателям российской нефти — Китаю и Индии. Спустя несколько дней после очередных ограничений порты КНР отказались принимать три танкера с сырьем из РФ. На их бортах находилось в общей сложности 2234 тысячи баррелей нефти. От взаимодействия с нефтяными танкерами, попавшими под санкции США, решила отказаться и Индия.

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