Цена российской нефти оказалась намного ниже заложенной в бюджете

Reuters: Цена нефти Urals в марте была на 24 % ниже заложенной в бюджете РФ

Рублевая стоимость российской нефти марки Urals в марте оказалась намного ниже заложенного в федеральном бюджете уровня, что связано с падением мировых цен, а также значительным укреплением курса национальной валюты. Об этом пишет Reuters.

Средняя цена барреля российской нефти составила в текущем месяце 58,14 доллара, что примерно на 3,5 доллара меньше, чем в феврале, говорится в материале. К тому же, напоминают журналисты, рубль в марте укрепился к американской валюте сразу на 5,5 рубля. На фоне того, что доллар в среднем стоил 87,4 рубля, цена Urals оказалась на 24 процента ниже запланированных в федеральном бюджете 6726 рублей за баррель — сумма высчитывается из ориентира по среднем цене Urals и курсу доллара на 2025 год в размере 69,7 доллара за баррель и 96,5 рубля за единицу американской валюты.

В феврале аналогичная разница, по данным агентства, составляла минус 14,7 процента.

Как отметил на этой неделе вице-премьер РФ Александр Новак, текущее укрепление рубля к доллару положительно влияет на инфляцию, но является негативным фактором для российских экспортеров, существенная часть выручки которых фактически приходит в иностранной валюте, в то время как затраты в основном остаются рублевыми.