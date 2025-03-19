Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:32, 19 марта 2025Экономика

Цена российской нефти оказалась намного ниже заложенной в бюджете

Reuters: Цена нефти Urals в марте была на 24 % ниже заложенной в бюджете РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Рублевая стоимость российской нефти марки Urals в марте оказалась намного ниже заложенного в федеральном бюджете уровня, что связано с падением мировых цен, а также значительным укреплением курса национальной валюты. Об этом пишет Reuters.

Средняя цена барреля российской нефти составила в текущем месяце 58,14 доллара, что примерно на 3,5 доллара меньше, чем в феврале, говорится в материале. К тому же, напоминают журналисты, рубль в марте укрепился к американской валюте сразу на 5,5 рубля. На фоне того, что доллар в среднем стоил 87,4 рубля, цена Urals оказалась на 24 процента ниже запланированных в федеральном бюджете 6726 рублей за баррель — сумма высчитывается из ориентира по среднем цене Urals и курсу доллара на 2025 год в размере 69,7 доллара за баррель и 96,5 рубля за единицу американской валюты.

В феврале аналогичная разница, по данным агентства, составляла минус 14,7 процента.

Как отметил на этой неделе вице-премьер РФ Александр Новак, текущее укрепление рубля к доллару положительно влияет на инфляцию, но является негативным фактором для российских экспортеров, существенная часть выручки которых фактически приходит в иностранной валюте, в то время как затраты в основном остаются рублевыми.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил итоги переговоров с Зеленским

    Российского военного осудили за избиение подчиненного

    Пожарные поезда привлекли к тушению атакованной после разговора Путина и Трампа нефтебазы

    Трамп не проговорил с Зеленским и часа

    На Западе указали на недовольство Зеленского разговором Путина и Трампа

    Популярный певец пожаловался на дорогое жилье в России

    Трамп раскрыл цель разговора с Зеленским

    Тактику ВСУ при попытке проникнуть в Белгородскую область объяснили

    В Минусинске объявили эвакуацию из-за прорыва дамбы

    Власти российского города показали кандидата в мэры с квадратом вместо лица

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше