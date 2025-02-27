Цена на российскую нефть упала ниже заложенного в бюджете уровня

Reuters: Цена на нефть Urals в рублях упала на 15 % ниже заложенной в бюджете

Резкий рост курса российской валюты и падение мировых цен на нефть привели к тому, что рублевая стоимость основного экспортного сорта Urals в феврале оказалась на 14,7 процента ниже уровня, заложенного в бюджете. Об этом со ссылкой на собственные расчеты пишет Reuters.

В среднем по итогам месяца баррель Urals будет стоить около 5,74 тысячи рублей. Расчетная стоимость сорта падает с середины января и находится на минимальном с июля 2023 года значении — 5,25 тысячи рублей.

Ориентиром для бюджета на текущий год являются 6,73 тысячи рублей. Такая сумма высчитывается из прогнозов по средней цене Urals на 2025 год в размере 69,7 доллара за баррель и среднему курсу доллара на уровне в 96,5 рубля. Однако в феврале средний курс американской валюты снизился до 93,4 рубля, а стоимость барреля Urals — до 61,73 доллара.

По оценке агентства, такие результаты означают падение доходов бюджета от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за февраль до 675 миллиардов рублей при планах в 840 миллиардов. Однако в связи с тем, что на март приходятся платежи налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья за четвертый квартал предыдущего года, сокращение нефтегазовых доходов бюджета окажется не столь заметным.

Ранее российские СМИ также сообщали, что рублевая цена российской нефти снизилась почти на четверть. В качестве причины, помимо укрепления рубля и падения нефтяных котировок, были названы последние санкции США против российской нефтяной отрасли, которые привели к существенному росту дисконтов на российские сорта сырья. В какие-то дни цена падала ниже 60 долларов за баррель.

