Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:24, 27 февраля 2025Экономика

Цена на российскую нефть упала ниже заложенного в бюджете уровня

Reuters: Цена на нефть Urals в рублях упала на 15 % ниже заложенной в бюджете
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Резкий рост курса российской валюты и падение мировых цен на нефть привели к тому, что рублевая стоимость основного экспортного сорта Urals в феврале оказалась на 14,7 процента ниже уровня, заложенного в бюджете. Об этом со ссылкой на собственные расчеты пишет Reuters.

В среднем по итогам месяца баррель Urals будет стоить около 5,74 тысячи рублей. Расчетная стоимость сорта падает с середины января и находится на минимальном с июля 2023 года значении — 5,25 тысячи рублей.

Ориентиром для бюджета на текущий год являются 6,73 тысячи рублей. Такая сумма высчитывается из прогнозов по средней цене Urals на 2025 год в размере 69,7 доллара за баррель и среднему курсу доллара на уровне в 96,5 рубля. Однако в феврале средний курс американской валюты снизился до 93,4 рубля, а стоимость барреля Urals — до 61,73 доллара.

По оценке агентства, такие результаты означают падение доходов бюджета от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за февраль до 675 миллиардов рублей при планах в 840 миллиардов. Однако в связи с тем, что на март приходятся платежи налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья за четвертый квартал предыдущего года, сокращение нефтегазовых доходов бюджета окажется не столь заметным.

Ранее российские СМИ также сообщали, что рублевая цена российской нефти снизилась почти на четверть. В качестве причины, помимо укрепления рубля и падения нефтяных котировок, были названы последние санкции США против российской нефтяной отрасли, которые привели к существенному росту дисконтов на российские сорта сырья. В какие-то дни цена падала ниже 60 долларов за баррель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Цена на российскую нефть упала ниже заложенного в бюджете уровня

      Более половины студентов московских колледжей нашли работу во время учебы

      Алаудинов показал архивное видео с комбатом «Ахмата» Шустрым после его смерти

      Бари Алибасов рассказал о вони от Юрия Лозы

      В МИД раскрыли цель переговоров между Россией и США

      Москвичей предупредили о мокром снеге

      Взрыв у здания правительства российского региона квалифицировали как теракт

      Буданов назвал дезинформацией скандалы с участием военкомов на Украине

      Белоусов поздравил Центр специального назначения с присвоением почетного наименования

      В США спрогнозировали снижение населения Украины к концу века до 15 миллионов человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше