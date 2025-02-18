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14:25, 18 февраля 2025Экономика

Цена на российскую нефть упала почти на четверть

Рублевая стоимость российской нефти Urals упала до минимума за пять месяцев
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Стоимость в рублях основного российского экспортного сорта нефти Urals за последний месяц сократилась на 23 процента, то есть почти на четверть. Об этом со ссылкой на данные Profinance.ru на понедельник, 17 февраля, пишет «Коммерсантъ».

На минимуме она опускалась до 6,09 тысячи рублей за баррель, после чего поднялась до 6,12 тысячи. Тем не менее даже с учетом коррекции в последний раз такие цены наблюдались пять месяцев назад, во второй половине сентября 2024 года.

На такую динамику повлияли два фактора. Из-за последних и самых жестких санкций США против российской нефтяной отрасли, введенных еще администрацией президента Джо Байдена, а также общего снижения котировок цены на Uras упали на 13 процентов.

Снижение напряженности на Ближнем Востоке и начало переговорного процесса между Россией и США, позволяющего надеяться на ослабление санкций, дает основания говорить о возможности увеличения предложения на рынке нефти. Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп стремится максимально увеличить добычу у американских компаний.

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Вторым обстоятельством стало резкое укрепление рубля на основании геополитического оптимизма. Надежда на отмену санкций или хотя бы отсутствие новых ограничений подталкивает участников рынка к активности на российском рынке.

Между тем глава направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев напоминает, что такой уровень цены Urals создает риски для бюджета. Текущий вариант предусматривает стоимость барреля не менее чем 6,7 тысячи рублей, поэтому в ближайшем месяце правительство может столкнуться с недополучением нефтегазовых доходов.

Десять дней назад ценовое агентство Argus Media сообщало, что из-за сокращения числа доступных судов стоимость Urals в портах отправления вернулась на уровень ниже 60 долларов за баррель. Скидки продавцов выросли до 16 долларов за баррель — максимум с мая прошлого года.

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