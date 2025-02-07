Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:06, 7 февраля 2025Экономика

Стоимость российской нефти упала ниже ценового потолка

Bloomberg: Цена российского сорта нефти Urals упала ниже потолка $60 за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В последнее время стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals вернулась на уровень ниже 60 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на данные Argus Media пишет Bloomberg.

По оценкам агентства, продавцы предлагают скидки до 16 долларов за баррель, в последний раз столь серьезный разрыв наблюдался в мае прошлого года. В то же время с учетом доставки разница между экспортными ценами в порту Приморска (Балтийское море) и импортными ценами в странах Азии увеличилась в несколько раз.

По мнению авторов материала, такая динамика свидетельствует об эффективности последних ограничительных мер США против российской нефтяной отрасли, введенных еще администрацией Джо Байдена. Включение в санкционные списки 161 танкера привело к тому, что большинство индийских и китайских покупателей опасаются иметь дело с ними, а остальные работающие с российской нефтью суда резко подняли тарифы на перевозку.

Стоимость барреля на Urals ниже 60 долларов за баррель позволяет российским компаниям использовать услуги западных страховщиков и танкеров, придерживающихся санкционного режима.

Ранее Минэкономразвития России сообщило, что средняя цена Urals, используемая для налогообложения, в январе выросла на 5,5 процента в годовом выражении, до 67,66 доллара за баррель. Добиться такого результата удалось за счет включения в рассчитываемый параметр премиального сорта нефти ESPO, который поставляется из дальневосточного порта Козьмино. Несмотря на увеличение сборов с нефтяных компаний по итогам января нефтегазовые доходы федерального бюджета снизились.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал объяснил свой выход из состава комитета Госдумы по обороне

      На Украине сообщили о превосходящем количестве вооружения Запада у Киева

      Квартиры в Москве стали чаще покупать за наличные

      Раскрыты детали рождения ребенка Жизель Бюндхен

      Глава сотрудничавшей с Минобороны российской фирмы стал фигурантом дела о мошенничестве

      Анна Asti рассталась с мужем

      Сотрудники авиакомпании создали чат для сплетен о коллегах и нарвались на расследование

      На Украине опровергли неудачный запуск «Орешника»

      Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

      Выпускница российского медвуза отказалась работать в Мариуполе и поплатилась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше