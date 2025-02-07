Стоимость российской нефти упала ниже ценового потолка

Bloomberg: Цена российского сорта нефти Urals упала ниже потолка $60 за баррель

В последнее время стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals вернулась на уровень ниже 60 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на данные Argus Media пишет Bloomberg.

По оценкам агентства, продавцы предлагают скидки до 16 долларов за баррель, в последний раз столь серьезный разрыв наблюдался в мае прошлого года. В то же время с учетом доставки разница между экспортными ценами в порту Приморска (Балтийское море) и импортными ценами в странах Азии увеличилась в несколько раз.

По мнению авторов материала, такая динамика свидетельствует об эффективности последних ограничительных мер США против российской нефтяной отрасли, введенных еще администрацией Джо Байдена. Включение в санкционные списки 161 танкера привело к тому, что большинство индийских и китайских покупателей опасаются иметь дело с ними, а остальные работающие с российской нефтью суда резко подняли тарифы на перевозку.

Стоимость барреля на Urals ниже 60 долларов за баррель позволяет российским компаниям использовать услуги западных страховщиков и танкеров, придерживающихся санкционного режима.

Ранее Минэкономразвития России сообщило, что средняя цена Urals, используемая для налогообложения, в январе выросла на 5,5 процента в годовом выражении, до 67,66 доллара за баррель. Добиться такого результата удалось за счет включения в рассчитываемый параметр премиального сорта нефти ESPO, который поставляется из дальневосточного порта Козьмино. Несмотря на увеличение сборов с нефтяных компаний по итогам января нефтегазовые доходы федерального бюджета снизились.