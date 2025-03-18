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13:37, 18 марта 2025Экономика

Новак оценил влияние укрепления рубля на инфляцию

Вице-премьер Новак: Укрепление рубля способствует снижению инфляции в России
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Текущее укрепление рубля к доллару играет положительную роль с точки зрения снижения темпов роста потребительских цен в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в текущем году курс доллара составит в среднем 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах — 100 и 103,2 рубля соответственно. Новак подчеркнул, что нынешние котировки российской валюты являются рыночными, дополнительного регуляторного вмешательства сейчас не требуется.

В то же время для российских экспортеров нынешнее ослабление доллара является негативным фактором. Существенная часть их выручки фактически приходит в иностранной валюте, а затраты в основном остаются рублевыми. Впрочем, текущее укрепление рубля не станет для экспортеров критическим, полагает Новак.

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Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина ранее спрогнозировала выход инфляции в России на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года. До этого времени, согласно ее ожиданиям, темпы роста потребительских цен в стране, скорее всего, продолжат расти в годовом выражении. На этом фоне в регуляторе не исключили повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях в марте и апреле.

Ключевым условием для ослабления денежно-кредитной политики в ЦБ назвали устойчивое замедление инфляции, чего пока на внутреннем рынке не прослеживается. Пока что можно говорить лишь о первых признаках возможного разворота влияющих на разгон цен факторов, утверждает Набиуллина. Речь идет, в частности, о постепенном охлаждении корпоративного и потребительского кредитования, а также снижении напряженности на рынке труда. Однако, насколько устойчивыми окажутся эти тренды, сказать пока затруднительно. ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке исходя из дальнейшего развития ситуации, заключила Набиуллина.

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