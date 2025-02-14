Центробанк назвал главное условие для снижения ключевой ставки

Набиуллина: Для снижения ставки необходимо устойчивое замедление инфляции

Для перехода к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) и снижения ключевой ставки необходимо в первую очередь устойчивое замедление годовой инфляции. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

При этом достижение целевого показателя по инфляции (4 процента годовых) она назвала необязательным условием для снижения ключевой ставки. В этом плане достаточно будет признаков устойчивого замедления темпов роста потребительских цен к необходимому уровню. «Нам важно убедиться, что инфляция устойчиво замедляется к целевому показателю», — резюмировала Набиуллина.

В то же время замедление инфляции, добавила она, должно быть обеспечено «устойчивыми, а не разными какими-то факторами». Только в этом случае руководство ЦБ станет рассматривать постепенный переход к смягчению нынешней жесткой ДКП. Сейчас же весомых предпосылок для этого на внутреннем рынке не наблюдается, заключила Набиуллина.

По итогам февральского заседания совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент годовых. При этом в регуляторе подчеркнули, что могут вернуться к обсуждению ее повышения на следующем собрании, которое состоится 21 марта.

Нынешний уровень инфляции Набиуллина сочла неприемлемо высоким и спрогнозировала ее выход на пиковую отметку к апрелю-маю. К концу 2025 года, согласно ожиданиям ЦБ, темпы роста потребительских цен замедлятся до 7-8 процентов.