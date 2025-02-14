Набиуллина назвала инфляцию в России неприемлемо высокой

Глава ЦБ Набиуллина сообщила о неприемлемо высоком уровне инфляции в России

Инфляция в России находится на неприемлемо высоком уровне, к концу года рост цен в пересчете на год устойчиво превышал десять процентов и не опустился ниже этой отметки с начала года. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Трансляция мероприятия проводится в Telegram-канале ЦБ.

В пресс-релизе по итогам заседания указывалось, что за четвертый квартал 2024 года цены в пересчете на год росли со скоростью 12,1 процента. По состоянию на 10 февраля рост замедлился до десяти процентов. На этом фоне регулятор поднял прогноз по годовой инфляции до 7-8 процентов.

Набиуллина подчеркнула, что факторы, способные остановить инфляцию, набирают силу, но говорить о смене тенденции все еще рано. Текущая ситуация будет иметь длинный «тормозной путь» из-за сильной инерции, однако в ЦБ ожидают, что к концу года можно будет говорить о выходе на уровень четыре процента в пересчете на год.

По ее словам, на нынешнем заседании обсуждалось только сохранение или повышение ставки. Предполагается, что аналогичный характер примет дискуссия 21 марта. О возможности нового повышения говорит и рост верхней границы прогноза средней ставки в 2025 году до 22 процентов.

При этом глава ЦБ усомнилась в том, что наблюдаемое замедление кредитования носит устойчивый характер. Дело в том, что оно сопровождалось масштабными бюджетными вливаниями, которые оказались особенно высокими в январе, так что не исключено, что снижение кредитования объясняется получением средств из другого источника. Ранее к такому выводу пришел департамент исследований и прогнозирования (ДИП) Банка России.