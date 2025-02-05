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09:28, 5 февраля 2025Экономика

В Центробанке рассказали об ускорении роста экономики и инфляции

ДИП ЦБ рассказал об ускорении инфляции в конце года при торможении кредитования
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В конце прошлого года российская экономика не только не замедлялась, но даже ускорила рост, а инфляция в декабре оказалась выше ноябрьской при замедлении всех видов кредитования и не снижается в январе. Об этом со ссылкой на бюллетень «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Банка России пишет «Коммерсантъ».

Аналитики отметили, что повышение потребительских цен в пересчете на год поднялось с 13,8 процента в ноябре до 14,2 процента в последний месяц года. На результат сильнее всего повлияло новое усиление спроса, прежде всего в сегменте продовольствия.

При этом ускорение экономики в ЦБ связывают с «активизацией бюджетных расходов», которые, по сути, подменили собой коммерческий кредит. А поскольку эти средства значительной частью идут в повышение зарплат, что связано с рекордным дефицитом трудовых ресурсов, потребление в ноябре-декабре не показало признаков замедления.

Идущие процессы пока никак не влияют на основную проблему, то есть отставание производства от потребления и роста производительности труда от зарплат. Как указывают в ДИП, такая динамика свидетельствует о необходимости для сдерживания инфляции поддерживать жесткую денежно-кредитной политику (ДКП) продолжительное время.

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Как отмечают аналитики Telegram-канала MMI (его создатель — советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов), в таких условиях может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки, так как влияние текущего уровня жесткости слишком незначительное.

В декабре Центробанк удивил подавляющее большинство аналитиков, сохранив ключевую ставку на уровне 21 процента. Тогда в регуляторе объяснили, что фиксируют резкое замедление кредитование и ужесточение условий со стороны банков. Речь шла о том, что коммерческие кредиты выдавались под такие условия, которые могли бы наблюдаться при ставке 24 процента годовых.

Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 14 февраля. С учетом сохранения высокого уровня инфляции регулятор может вернуться к повышению ставки. Анализ ДИП не является официальной позицией Банка России, однако нередко его выводы через какое-то время становятся таковой и влияют на принимаемые решения.

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