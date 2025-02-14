Банк России сохранил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, тем самым продолжив паузу для оценки влияния текущей денежно-кредитной политики (ДКП) на инфляцию и ситуацию в экономике. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
Такое решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, которые в один голос отвергали возможность смягчения ДКП, но считали не слишком вероятным повышение ключевой ставки с учетом последних данных по кредитованию.
В ЦБ указали, что инфляционное давление остается высоким, а рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает предложение товаров и услуг. Из положительных моментов регулятор отметил более выраженное охлаждение кредитной активности и дальнейший рост склонности населения к сбережению.
При этом на следующем заседании руководство Центробанка снова оценит целесообразность повышения ключевой ставки с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.
В четвертом квартале прошлого года рост цен с поправкой на сезонность составил 12,1 процента в пересчете на год. По состоянию на 10 февраля инфляция в тех же расчетах сократилась до десяти процентов. Прогноз по итогам года составляет 7-8 процентов.
На среднесрочном горизонте регулятор по-прежнему видит преимущественно проинфляционные риски. Большая часть из них связана с отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, ухудшением условий внешней торговли и высокими инфляционными ожиданиями.
Отдельно в ЦБ отметили, что исходят в своих прогнозах из объявленных параметров бюджетной политики. Если они изменятся, то может потребоваться корректировка ДКП. Речь идет о повышении бюджетных расходов, что считается проинфляционным фактором.
Ранее сообщалось, что дефицит бюджета по итогам января оказался в 1,5 раза больше, чем запланирован на весь 2025 год. В Минфине связали такую ситуацию с авансированием проектов и выразили уверенность, что к концу квартала ситуация нормализуется, а по итогам года дефицит выйдет на запланированный уровень.