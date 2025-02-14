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13:31, 14 февраля 2025Экономика

Банк России сохранил ключевую ставку

Банк России во второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, тем самым продолжив паузу для оценки влияния текущей денежно-кредитной политики (ДКП) на инфляцию и ситуацию в экономике. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Такое решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, которые в один голос отвергали возможность смягчения ДКП, но считали не слишком вероятным повышение ключевой ставки с учетом последних данных по кредитованию.

В ЦБ указали, что инфляционное давление остается высоким, а рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает предложение товаров и услуг. Из положительных моментов регулятор отметил более выраженное охлаждение кредитной активности и дальнейший рост склонности населения к сбережению.

При этом на следующем заседании руководство Центробанка снова оценит целесообразность повышения ключевой ставки с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

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В четвертом квартале прошлого года рост цен с поправкой на сезонность составил 12,1 процента в пересчете на год. По состоянию на 10 февраля инфляция в тех же расчетах сократилась до десяти процентов. Прогноз по итогам года составляет 7-8 процентов.

На среднесрочном горизонте регулятор по-прежнему видит преимущественно проинфляционные риски. Большая часть из них связана с отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, ухудшением условий внешней торговли и высокими инфляционными ожиданиями.

Отдельно в ЦБ отметили, что исходят в своих прогнозах из объявленных параметров бюджетной политики. Если они изменятся, то может потребоваться корректировка ДКП. Речь идет о повышении бюджетных расходов, что считается проинфляционным фактором.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета по итогам января оказался в 1,5 раза больше, чем запланирован на весь 2025 год. В Минфине связали такую ситуацию с авансированием проектов и выразили уверенность, что к концу квартала ситуация нормализуется, а по итогам года дефицит выйдет на запланированный уровень.

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