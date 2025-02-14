Банк России сохранил ключевую ставку

Банк России во второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, тем самым продолжив паузу для оценки влияния текущей денежно-кредитной политики (ДКП) на инфляцию и ситуацию в экономике. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Такое решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, которые в один голос отвергали возможность смягчения ДКП, но считали не слишком вероятным повышение ключевой ставки с учетом последних данных по кредитованию.

В ЦБ указали, что инфляционное давление остается высоким, а рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает предложение товаров и услуг. Из положительных моментов регулятор отметил более выраженное охлаждение кредитной активности и дальнейший рост склонности населения к сбережению.

При этом на следующем заседании руководство Центробанка снова оценит целесообразность повышения ключевой ставки с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

В четвертом квартале прошлого года рост цен с поправкой на сезонность составил 12,1 процента в пересчете на год. По состоянию на 10 февраля инфляция в тех же расчетах сократилась до десяти процентов. Прогноз по итогам года составляет 7-8 процентов.

На среднесрочном горизонте регулятор по-прежнему видит преимущественно проинфляционные риски. Большая часть из них связана с отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, ухудшением условий внешней торговли и высокими инфляционными ожиданиями.

Отдельно в ЦБ отметили, что исходят в своих прогнозах из объявленных параметров бюджетной политики. Если они изменятся, то может потребоваться корректировка ДКП. Речь идет о повышении бюджетных расходов, что считается проинфляционным фактором.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета по итогам января оказался в 1,5 раза больше, чем запланирован на весь 2025 год. В Минфине связали такую ситуацию с авансированием проектов и выразили уверенность, что к концу квартала ситуация нормализуется, а по итогам года дефицит выйдет на запланированный уровень.