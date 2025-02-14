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07:57, 14 февраля 2025Экономика

В деятельности российских банков увидели признак неповышения ключевой ставки

РБК: Российские банки не ожидают повышения ключевой ставки ЦБ 14 февраля
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Российские банки резко сократили заимствования у регулятора. Этот аспект их деятельности является признаком отсутствия ожиданий по поводу повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 14 февраля, считают опрошенные РБК эксперты.

Накануне обязательства кредитных организаций в РФ упали до минимальных с июня прошлого года 1,79 триллиона рублей, указывают журналисты, отмечая, что за сутки объем обязательств рынка перед ЦБ уменьшился на 43,4 процента.

«Банки стремятся более эффективно использовать ликвидность, не ожидая повышения ключевой ставки на заседании», — считает управляющий по анализу банковских и финансовых рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Появившийся на рынке оптимизм, «поменял традиционную стратегию банков», которые ранее, ожидая повышения ставки, «резко наращивали остатки на корсчетах через фондирование за счет ЦБ», отметил также управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

Также 13 февраля стало известно, что ценовые ожидания российских предприятий снизились в текущем месяце после довольно продолжительного роста. Показатель опустился до 23,4 пункта, тогда как в декабре и январе составлял 28,1 и 27,8 пункта соответственно. Как пишет «Интерфакс», аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки на уровне 21 процента в пятницу.

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