Российский бизнес снизил ценовые ожидания

ЦБ: Ценовые ожидания российских предприятий снизились в феврале

Ценовые ожидания российских предприятий снизились в феврале после заметного роста, продолжавшегося несколько месяцев. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ЦБ, опубликованные на его сайте.

Показатель опустился до 23,4 пункта, тогда как в декабре и январе составлял 28,1 и 27,8 пункта соответственно. Еще в ноябре он достиг максимума с мая 2022 года.

В то же время текущие оценки ценовых ожиданий выросли с 20,4 пункта до самых значительных за последнее время 22,2 пункта. Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России, снижавшийся всю вторую половину 2024 года, в феврале перешел к росту, поднявшись с 3,9 до 5,2 пункта, что говорит о росте экономической активности.

Ценовые ожидания предприятий, по данным опроса, часто совпадают с динамикой индекса цен производителей, в связи с чем используются в качестве опережающего индикатора их изменения. В отличие от инфляционных ожиданий населения, их уровень измеряется не как медиана ожидаемого в следующие 12 месяцев роста цен, а как баланс ответов на вопрос об ожидаемом изменении отпускных цен в ближайшие три месяца.

Сегодняшняя статистика опубликована накануне оглашения решения ЦБ по поводу ключевой ставки. Большинство аналитиков ожидает ее сохранения на уровне 21 процента годовых.

