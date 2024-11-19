Российский бизнес приготовился к максимальному росту цен

Центробанк сообщил о максимуме ценовых ожидании бизнеса с мая 2022 года

Ценовые ожидания российского бизнеса в ноябре достигли максимума с мая 2022 года, они растут уже третий месяц подряд. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Мониторинг предприятий», опубликованном на сайте регулятора.

Готовность бизнеса к повышению цен на свою продукцию в краткосрочной перспективе связана с повышением с 2025 года налоговой нагрузки, ростом минимального размера оплаты труда и удорожанием жилищно-коммунальных услуг. Ценовые ожидания снизились только у тех предприятий, что связаны с розничной торговлей и электроэнергией.

При этом оценка бизнес-условий в среднем по экономике остается на околонулевом уровне. В разрезе укрупненных отраслей самое значительное улучшение зафиксировано в промышленном производстве и сельском хозяйстве. В свою очередь, ухудшились оценки в строительстве и торговле, особенно в торговле автотранспортными средствами.

Ранее исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игорь Чикин рассказал, что отрасль может столкнуться с массовыми банкротствами из-за роста ключевой ставки. По его словам, закредитованность компаний растет, а зарабатывать на продукции китайского автопрома чрезвычайно сложно.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на пленарной сессии в Госдуме подчеркнула, что регулятор не намерен мириться с инфляцией, поэтому ставка останется на высоком уровне до тех пор, пока скорость роста цен на замедлится.