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16:14, 15 ноября 2024Экономика

В России спрогнозировали волну банкротств еще в одной отрасли

Глава РОАД Чикин спрогнозировал волну банкротств автодилеров из-за роста ставки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В среднесрочной перспективе ряд российских автодилеров могут столкнуться с угрозой банкротства из-за роста ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до рекордного уровня в 21 процент годовых. Такой прогноз дал исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игорь Чикин. Его слова приводит «Автостат».

Он отметил, что закредитованность компаний в этой отрасли и до резкого роста ключевой ставки в 2024 году находилась на очень высоком уровне. После же увеличения планки до 21 процента финансовое положение ряда автодилеров ухудшилось. Это было обусловлено в первую очередь резким ростом стоимости корпоративного кредитования. На этом фоне Чикин спрогнозировал потерю доходности ряда автодилеров, а также сокращение штатных сотрудников. «Высокая ключевая ставка ухудшает рентабельность дилерского бизнеса до нулевых значений», — заявил он.

Эксперт добавил, что рентабельность продаж китайских автомобилей в России по-прежнему остается на крайне низком уровне. Единственным способом удержаться «на плаву» для автодилеров могут стать разве что высокие показатели продаж машин. Однако, посетовал Чикин, «и эти объемы сегодня под угрозой». «В ближайшие несколько месяцев, если ставка не снизится, мы увидим примеры банкротств на авторынке по группам с высокой степенью закредитованности», — заключил аналитик. Пессимистического прогноза по поводу перспектив автодилеров придерживается и глава ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. В ближайшие 4-6 месяцев он ожидает падения доходности этого бизнеса в РФ до абсолютного минимума за весь период наблюдений.

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Автодилерский бизнес — не первая отрасль, которой спрогнозировали волну банкротств из-за резкого роста ключевой ставки. Ранее перспективу массового закрытия предрекли российским торговым центрам (ТЦ). Участники рынка полагают, что подобная участь будет ждать в общей сложности более чем 200 ТЦ.

В свою очередь, эксперт по правовым вопросам московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский спрогнозировал перспективу массового закрытия также для множества компаний, представляющих малый и средний бизнес. По мнению аналитиков Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), не лучше обстоят финансовые дела в строительном, металлургическом секторах, а также в сегменте добычи полезных ископаемых. Все это, как утверждают эксперты, неизбежно приведет к охлаждению российской экономики уже в первой половине 2025 года.

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