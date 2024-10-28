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18:52, 28 октября 2024Экономика

Российскому бизнесу спрогнозировали массовое закрытие

Аналитик Петропольский: множество компаний закроются после роста ключевой ставки

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В обозримой перспективе российский бизнес столкнется с угрозой массового закрытия из-за резкого повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до 21 процента годовых. Такой прогноз дал предприниматель, эксперт по правовым вопросам московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. Его слова приводит «Абзац».

Аналитик уточнил, что в настоящее время средняя ставка по коммерческим кредитам начинается от 26 процентов годовых. Далеко не все представители российского малого и среднего бизнеса (МСП) смогут взять подобный заем. «Далеко не у всех компаний рентабельность позволяет привлекать деньги под такой процент», — заявил Петропольский.

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На этом фоне эксперт спрогнозировал два наиболее вероятных сценария развития для таких компаний. Первый предполагает закрытие бизнеса, а второй — продажу имущества. К тому же и российские банки в ближайшей перспективе станут менее охотно выдавать подобные кредиты, так как в противном случае столкнутся с рисками невозврата денежных средств. «Новые кредиты станут менее доступны (...). Такую ставку обслуживать тяжело», — резюмировал эксперт.

Ранее риски массового банкротства из-за высокой ключевой ставки спрогнозировали и российским торговых центрам (ТЦ). Вице-глава профильной ассоциации Павел Люлин заявил, что за последнее время затраты руководства отечественных ТЦ на персонал и выплату налогов значительно выросли. Сохранение же высокой ключевой ставки в долгосрочной перспективе приведет к снижению привлекательности подобных объектов для новых арендаторов.

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      Анатолий Акулов
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