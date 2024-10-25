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14:45, 25 октября 2024Экономика

Торговым центрам в России предрекли массовое банкротство

Эксперт Люлин: высокая ключевая ставка приведет к массовому банкротству ТЦ

Фото: Narin Nonthamand / Shutterstock / Fotodom

Стабильно высокая ключевая ставка может привести к массовому банкротству торговых центров (ТЦ) в России. Такую судьбу предрек этому типу бизнеса вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, пишет РИА Новости.

Торговые центры адаптируются к условиям повышения ключевой ставки — оптимизируют расходы и ищут арендаторов, способных генерировать более высокий доход. Однако есть налоговая составляющая и затраты на персонал, которые приближаются к рекордным значениям. «Если высокая ставка сохранится на долгосрочную перспективу, это неизбежно приведет к снижению привлекательности объектов для новых арендаторов, финансовым трудностям и массовому банкротству», — предупредил эксперт.

В таких условиях большинство торговых центров рискуют стать несостоятельными уже через полгода-год. Дольше продержаться смогут только крупные игроки с устойчивыми бизнес-моделями, убежден Люлин. На фоне высокой ключевой ставки на рынке недвижимости практически нет выигрывающих сегментов, отметил член совета директоров SimpleEstate Артем Цогоев. Исключением могут стать объекты с якорными продуктовыми ретейлерами, чей доход от аренды привязан к товарообороту.

Центробанк повысил ключевую ставку с 19 процентов годовых до рекордного 21 процента. Поводом для такого решения стало усиление с момента сентябрьского заседания большинства проинфляционных факторов, а также сохраняющийся на высоком уровне рост цен и увеличение инфляционных ожиданий.

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      Нина Ташевская
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