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11:40, 13 ноября 2024Экономика

России спрогнозировали неизбежное охлаждение экономики

ИНП РАН: основное замедление экономики РФ произойдет в январе-июне 2025 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Уже к настоящему времени в ряде отраслей российской экономики наблюдается снижение деловой активности и ухудшение финансовых показателей, что в среднесрочной перспективе приведет к неизбежному охлаждению темпов роста ВВП РФ в первой половине 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН).

Эксперты подчеркнули, что ухудшение финансовой и деловой активности сейчас все сильнее проявляются в ключевых отраслях российской экономики. Речь идет, в частности, о строительном, металлургическом секторах, а также о сегменте добычи полезных ископаемых и продаж грузовых автомобилей. По мнению аналитиков, подобная динамика может свидетельствовать о формировании тенденций сокращения выпуска в инвестиционно-фондовом секторе и сегменте конструкционных материалов.

В ИНП РАН объяснили ухудшение ситуации в вышеперечисленных отраслях продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка и заметным увеличением издержек предприятий, включая рост расходов на оплату труда сотрудников, логистические тарифы и жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), а также проблемы с проведением денежных операций из-за усиления санкционного давления со стороны западных стран.

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Все это, как подчеркивают эксперты, происходит на фоне роста оборота российских компаний по итогам первых восьми месяцев 2024 года. Подобный расклад, по мнению аналитиков, свидетельствует о снижении рентабельности производства в ряде отраслей и «по экономике в целом», что в конечном счете может привести к ухудшению ситуации с платежеспособностью отечественных промышленных предприятий и, как следствие, — к неизбежному замедлению темпов роста российского ВВП.

О постепенном замедлении динамики экономики РФ ранее сообщал и Центробанк (ЦБ). Снижение темпов роста регулятор зафиксировал во втором квартале 2024 года. К числу основных причин подобной динамики ЦБ отнес ряд факторов, включая ухудшение ситуации с внешним спросом на отечественную продукцию, а также нарастание ограничений на стороне предложения из-за кадрового дефицита и нехватки производственных мощностей. Эти обстоятельства в итоге усилили инфляционное давление на российскую экономику, на фоне чего руководству ЦБ пришлось резко поднять ключевую ставку до рекордного уровня в 21 процент. Регулятор также повысил свой прогноз инфляции на 2024 год до 8-8,5 процента. В сложившихся кризисных условиях переходить к ослаблению ДКП, как подчеркнули в регуляторе, пока преждевременно.

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