России спрогнозировали неизбежное охлаждение экономики

ИНП РАН: основное замедление экономики РФ произойдет в январе-июне 2025 года

Уже к настоящему времени в ряде отраслей российской экономики наблюдается снижение деловой активности и ухудшение финансовых показателей, что в среднесрочной перспективе приведет к неизбежному охлаждению темпов роста ВВП РФ в первой половине 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН).

Эксперты подчеркнули, что ухудшение финансовой и деловой активности сейчас все сильнее проявляются в ключевых отраслях российской экономики. Речь идет, в частности, о строительном, металлургическом секторах, а также о сегменте добычи полезных ископаемых и продаж грузовых автомобилей. По мнению аналитиков, подобная динамика может свидетельствовать о формировании тенденций сокращения выпуска в инвестиционно-фондовом секторе и сегменте конструкционных материалов.

В ИНП РАН объяснили ухудшение ситуации в вышеперечисленных отраслях продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка и заметным увеличением издержек предприятий, включая рост расходов на оплату труда сотрудников, логистические тарифы и жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), а также проблемы с проведением денежных операций из-за усиления санкционного давления со стороны западных стран.

Все это, как подчеркивают эксперты, происходит на фоне роста оборота российских компаний по итогам первых восьми месяцев 2024 года. Подобный расклад, по мнению аналитиков, свидетельствует о снижении рентабельности производства в ряде отраслей и «по экономике в целом», что в конечном счете может привести к ухудшению ситуации с платежеспособностью отечественных промышленных предприятий и, как следствие, — к неизбежному замедлению темпов роста российского ВВП.

О постепенном замедлении динамики экономики РФ ранее сообщал и Центробанк (ЦБ). Снижение темпов роста регулятор зафиксировал во втором квартале 2024 года. К числу основных причин подобной динамики ЦБ отнес ряд факторов, включая ухудшение ситуации с внешним спросом на отечественную продукцию, а также нарастание ограничений на стороне предложения из-за кадрового дефицита и нехватки производственных мощностей. Эти обстоятельства в итоге усилили инфляционное давление на российскую экономику, на фоне чего руководству ЦБ пришлось резко поднять ключевую ставку до рекордного уровня в 21 процент. Регулятор также повысил свой прогноз инфляции на 2024 год до 8-8,5 процента. В сложившихся кризисных условиях переходить к ослаблению ДКП, как подчеркнули в регуляторе, пока преждевременно.