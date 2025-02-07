Аналитики предсказали сохранение ключевой ставки Банка России

«Известия»: Аналитики ожидают сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21 %

Банк России оставит ключевую ставку на уровне 21 процента годовых по итогам предстоящего на следующей неделе заседания совета директоров, ожидает большинство опрошенных «Известиями» участников рынка.

С таким прогнозом выступили 26 из 30 побеседовавших с изданием аналитиков.

В материале отмечается, что решение о втором подряд сохранении ставки станет компромиссным на фоне остающейся высокой (10,14 процента в годовом измерении) инфляции и ощутимого замедления кредитования, а также падения спроса.

При этом, считают эксперты, регулятор не снимет с повестки и вопрос дальнейшего ужесточения политики, возможного в случае, если весной ситуация с ценами ухудшится. «ЦБ, скорее всего, сохранит сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — цитирует издание главу отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольгу Беленькую.

В ноябре прошлого года стало известно, что на фоне роста ключевой ставки Центробанка выдача потребительских кредитов в стране рухнула до минимума с 2022-го. Решив не повышать показатель в декабре, ЦБ объяснил такой шаг более существенным, чем предполагал ее предыдущий подъем, ужесточением денежно-кредитных условий — из-за излишней дороговизны кредитов их уровень в российских банках оказался таким, каким должен был быть при ставке 24 процента.

Согласно актуальному опроса Банка России, аналитики снизили ожидания по средней ключевой ставке в текущем году относительно декабрьских данных на 0,8 процентного пункта, до 20,5 процента годовых. Как отмечали в ЦБ, в нынешних условиях ставка должна в течение длительного времени значительно превышать текущие уровни роста цен, поскольку только в этом случае потребители будут сберегать дополнительные доходы, а не тратить их полностью.