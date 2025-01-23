Банк России назвал причину необходимости ключевой ставки значительно выше инфляции

ЦБ: ключевая ставка должна быть заметно выше инфляции ради сбережения допдоходов

Ключевая ставка Центробанка (ЦБ) в нынешних условиях должна в течение длительного времени значительно превышать текущие уровни роста цен, поскольку только в этом случае потребители будут сберегать дополнительные доходы, а не тратить их полностью. Причину регулятор назвал в своем Telegram-канале, где 23 января была опубликована очередная порция ответов на вопросы в чат-боте.

В ЦБ напомнили, что в отличие от прошлых эпизодов высоких ставок, связанных с временными внешними шоками, «сейчас у нас кардинально другая ситуация, с которой российская экономика столкнулась, по сути, впервые». Высокий уровень ставок отражает чересчур бурный рост внутреннего спроса, который очень сильно опередил возможности наращивать производство товаров и услуг, на фоне чего возникает конкуренция за дефицитные производственные ресурсы, цены на которые растут, подтягивая за собой и стоимость конечной продукции.

«В таких условиях, чтобы охладить "убежавший вперед" спрос, ключевая ставка должна быть длительное время существенно выше не только текущей инфляции, но и инфляционных ожиданий, которые остаются очень высокими», — отметили в Банке России.

В предновогоднем блоке ответов на вопросы в ЦБ уже обращали внимание на то, что, если весной 2022-го, когда ставка взлетела до 20 процентов годовых, речь шла об «обналичивании денег с банковских счетов, ажиотажном потребительском спросе, всплеск инфляционных ожиданий» на фоне ситуации с валом антироссийских санкций, то теперь, хотя ограничения никуда не делись, экономика растет, а «ажиотажного спроса давно нет» и в РФ присутствует довольно устойчивый высокий спрос, который до недавнего времени подпитывался масштабным кредитованием и бюджетными стимулами.